Более 40 процентов москвичей используют каршеринг для поездок за город

Более 40% пользователей московского каршеринга берут машины в аренду для загородных поездок. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которые в понедельник, 9 октября, обнародовал городской департамент транспорта.

© Сергей Михеев/ РГ

По данным опроса москвичей-автомобилистов, выезжающих за город на шеринге, уже на 4% больше, чем тех, кто для таких поездок использует собственную машину. Участники исследования даже попросили операторов создать специальный дачный тариф на льготных условиях. Отметим, что машину и сейчас можно арендовать посуточно даже на долгий срок. Оплата зависит не только от длительности проката, но и от километража. Любители загородного отдыха выбирают каршеринг по нескольким причинам.

Видео дня

Во-первых, можно выбрать машину в соответствии с количеством попутчиков - если едет большая компания, реально взять минивэн. А если планируется спокойная поездка тет-а-тет, то подойдет и небольшая элитная иномарка. Кроме того, 15% пользователей сервиса подчеркнули, что им надоело обслуживать собственные машины - в каршеринге все это входит в тариф. Впрочем, поездки за город не самый популярный сценарий использования каршеринга. Чаще всего арендную машину берут, чтобы добраться до центра или до ближайшего парка. Это удобнее, чем со своей машиной: можно завершить аренду у одного входа, а потом на обратном пути найти новую у другого. Активно москвичи используют прокатные авто и для того, чтобы добраться до дома или работы. Третий по популярности вариант - поездка в ТЦ.

В целом работой сервисов каршеринга довольны 79% пользователей. Постоянные арендаторы хотели бы в ближайшем будущем получить доступ к беспилотным автомобилям, ведь именно благодаря шерингу многие испытывают инновационные модели.

Напомню, за восемь лет работы сервиса Москва стала мировым лидером по темпам развития аренды авто и числу машин. Сегодня в столице для краткосрочной аренды доступны 32 тыс. автомобилей. Это крупнейший парк в мире. В аренду можно взять электромобили, машины бизнес-класса и авто отечественного производства.

Тем временем

Покатили на службу

В понедельник, 9 октября, столица передала 22 автомобиля "Москвич" Управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЦФО. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

Как отметил во время передачи машин заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, сотрудники Ространснадзора получили современные, безопасные и качественные автомобили, выпущенные на столичном заводе. Это позволит им оперативнее выявлять нарушения и обеспечивать безопасность на транспорте в Москве и Подмосковье. Поясним, что городской кроссовер "Москвич 3" соответствует всем условиям и потребностям ведомства, авто помогут эффективно выполнять ежедневные служебные задачи. На всех новых машинах будет специальная цветографическая оклейка. А сами машины легко опознать в потоке по черно-желтой окраске кузова с эмблемой Ространснадзора.