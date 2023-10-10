В России продают седаны MG 5 за 2,4 млн рублей с доставкой на дом

Марка MG начала формировать дилерскую сеть в российских городах. В частности автомобили уже поступили в продажу к ряду дилеров в российских городах. Так, один из дилерских центров уже открылся в Ростове-на-Дону. Импортом автомобилей MG в Россию занимается компания InTelGo («Интелгоу»). Она работает с 2005 года и сегодня продает машины разных брендов.

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Пока в продаже присутствует только одна единственна модель бренда — это седан MG 5. Стоимость автомобиля начинается от 2 390 000 рублей. Машины представлены в двух комплектациях: Comfort и Deluxe. В стандартное оснащение седана входят Сиденье водителя с электрической регулировкой в 6 направлениях и обогревом, кожаный салон, люк с электроприводом, круиз-контроль, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном, камеры кругового обзора, климат-контроль, бесключевой доступ, легкосплавные диски R16. Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 литра, который развивает 114 лошадиных сил мощности и 150 Нм крутящего момента. Дилер MG предлагает доставку своих автомобилей покупателям. Доставка машины от дилера до клиента осуществляется бесплатно.

Южный автомобиль

Напомним, в прошлом британская марка MG (Morris Garage) была известна своими компактными спортивными автомобилями. Она имеет давнюю историю и вскоре будет отмечать столетие (основана в 1924 году). В начале двухтысячных брендом владела BMW, после чего его приобрела компания Nanjing Automobile. С 2009 года MG входит в крупный китайский концерн SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation).

Южный автомобиль