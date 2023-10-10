Названый российские цены Tank 400

Один из частников привез в Россию Tank 400. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль, который находится в Иркутске, просят 5 299 000 рублей.

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В объявлении говорится, что это новый внедорожник, у которого максимальная версия с тремя блокировками. Также отмечается, что на одном баке можно проехать 1200 км (хотя на самом деле производитель заявляет 800 км).

Речь идет о гибридной версии Tank 400 - продажи такой машины не так давно стартовали в Китае.

Tank 400 Hi4-T чуть крупнее представленного в РФ Tank 500: 4985 х 1960 х 1900 мм, база такая же - 2850 мм. В основе лежит рамная конструкция с неразрезным задним мостом и двухрычажной передней подвеской. Минимальный дорожный просвет внедорожника - 224 мм, углы въезда и съезда равны 33 и 30 градусам, глубина преодолеваемого брода - 800 мм.

Двухлитровый турбомотор выдает 245 л.с. и 380 Нм, еще 163 л.с. и 400 Нм добавляет электродвигатель, встроенный в девятиступенчатый "автомат". Роль батареи выполняет крупный никель-кобальт-марганцевый (NMC) аккумулятор с ёмкостью 37,1 кВт·ч. Его хватает на 105 км хода на чистой электроэнергии. Пиковая отдача гибридной системы - 408 л.с. и 750 Нм.

Внутри - крупный 16,2-дюймовый центральный экран, круглое рулевое колесо и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Их дополняет проекция на лобовое стекло. В салоне также присутствует трехзонный климат-контроль, 10 динамиков и функция массажа водительского сиденья.