Рейсовые автобусы пустят через Керченскую переправу

Рейсовые и автобусы, перевозящие организованные группы детей, будут перенаправлены на паромы Керченской переправы в связи с ремонтом Крымского моста. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«В связи с ограничением движения через Крымский мост в период с 10:00 до 17:00 10 октября движение рейсовых автобусов и автобусов, осуществляющих перевозки групп детей, в указанный период будет временно организовано через Керченскую паромную переправу», - пояснил Лукашенко.

При этом автобусам, выполняющим заказные нерегулярные перевозки, придется ждать снятия ограничений на проезд по Крымскому мосту.

Напомним, что утром 17 июля Крымский мост подвергся атаке морских дронов ВСУ в районе 145-й опоры. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь-подросток была ранена. Кроме того, была повреждена автодорожная часть моста.