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BAIC начал продажи рамного дизельного внедорожника по цене Haval H9

Автопроизводитель BAIC представил на рынке новую модель. Beijing BJ60 станет главным конкурентом Haval H9.

BAIC начал продажи рамного дизельного внедорожника по цене Haval H9
© Car.ru

Главная особенность модели Beijing BJ60 - двухлитровый дизельный силовой агрегат. Несмотря на то, что на рынке растет спрос на автомобили с электрическими и гибридными установками, в продаже все еще появляются и дизельные версии. В комплектации BJ60 предусматривается дополнительный стартер-генератор на 48 Вольт. Производительность мотора составляет 163 л.с. в дизельной модификации. Автомобиль получил систему предварительного подогрева цилиндров. Поэтому запуск мотора не представляет сложностей даже в условиях сильного мороза.

Отмечается, что такой автомобиль на 10% экономичнее версии с бензиновым ДВС. Полного бака хватает, чтобы проехать до 1000 км. Еще одно преимущество модели - высокий уровень проходимости. В комплектации заявлена система полного привода с понижающей передачей.

В паре с мотором работает автоматическая трансмиссия на 8 ступеней. Максимальная скорость внедорожника ограничивается отметкой 160 км/час. Этот показатель на 20 км/час меньше, чем в случае с бензиновой версией. Известно, что на рынке модель будет представлена в двух модификациях - с 5- и 7-местной компоновкой салона.

Габариты автомобиля позволили разместить внутри третий ряд кресел. Стоимость модели Beijing BJ60 в КНР составляет 264 800 юаней или 3 600 000 рублей.

В России новинка тоже может появиться, так как компания BAIC активно сотрудничает с “Автотором”. Производитель планирует расширять свою линейку локализованных машин. В таком случае у тульского Haval H9 появится более современный конкурент на рынке. В России высоким спросом пользуются машины, которые предлагают хороший уровень проходимости.