BAIC начал продажи рамного дизельного внедорожника по цене Haval H9

Автопроизводитель BAIC представил на рынке новую модель. Beijing BJ60 станет главным конкурентом Haval H9.

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Главная особенность модели Beijing BJ60 - двухлитровый дизельный силовой агрегат. Несмотря на то, что на рынке растет спрос на автомобили с электрическими и гибридными установками, в продаже все еще появляются и дизельные версии. В комплектации BJ60 предусматривается дополнительный стартер-генератор на 48 Вольт. Производительность мотора составляет 163 л.с. в дизельной модификации. Автомобиль получил систему предварительного подогрева цилиндров. Поэтому запуск мотора не представляет сложностей даже в условиях сильного мороза.

Отмечается, что такой автомобиль на 10% экономичнее версии с бензиновым ДВС. Полного бака хватает, чтобы проехать до 1000 км. Еще одно преимущество модели - высокий уровень проходимости. В комплектации заявлена система полного привода с понижающей передачей.

В паре с мотором работает автоматическая трансмиссия на 8 ступеней. Максимальная скорость внедорожника ограничивается отметкой 160 км/час. Этот показатель на 20 км/час меньше, чем в случае с бензиновой версией. Известно, что на рынке модель будет представлена в двух модификациях - с 5- и 7-местной компоновкой салона.

Габариты автомобиля позволили разместить внутри третий ряд кресел. Стоимость модели Beijing BJ60 в КНР составляет 264 800 юаней или 3 600 000 рублей.