Маск терпит убытки: цены на Tesla Model 3 сравнялись с Toyota Corolla

Последний раунд снижения цен на модели Tesla вывел электромобили на новый уровень паритета стоимости, отмечает агентство Bloomberg, приводя в пример Tesla Model 3, которую теперь можно купить по цене Toyota Corolla.

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В последний раз компания пересмотрела прайсы в конце прошлой недели. После чего средняя стоимость легковушки в США стала на 8700 долларов больше, чем стоимость базового Model 3, в случае с Model Y разница достигает 3700 долларов.

Для большей наглядности: BMW 3 Series теперь стоит на 6500 дороже, чем Model 3, Mercedes C-Class обойдётся на 5800 долларов больше. Теперь внимание: расчёт произведён без учёта государственной субсидии в размере 7500 долларов на покупку электрокара. Если учесть этот бонус, то Tesla Model 3 стоит столько же, сколько Toyota Corolla.

Что не так с подсчётами аналитиков Bloomberg? Ведь Model 3 с учётом госсубсидии стоит 28 490 долларов в базовой версии, а купить "Короллу" можно за 21 900 долларов. Это объясняется, что считали не только начальный прайс, но и расходы на топливо/электричество и затраты на техобслуживание.

В год Toyota Corolla потребует на заправку 1650 долларов, таким образом в течение трёх лет стоимость владения авто станет равна 26 850 долларов. "Тесле" бензин не нужен, поэтому экономия на "горючке" за три года составит 3000 долларов (за минусом затрат на зарядку). Если покупать модель в Нью-Йорке, то из стоимости Model 3 можно вычесть ещё две тысячи долларов, которые предоставляет местная администрация. Таким образом, получаем 23 490 долларов.