Автомобили Mazda2 и CX-3 обновились

Японские отечественные варианты Mazda2 и CX-3 получили еще одно обновление в следующем модельном году, сообщает Carscoops. Одна из новинок представляет собой 8,8-дюймовую мультимедийную систему с новыми конструктивными особенностями и подключенными сервисами.

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Последняя версия Mazda Connect имеет автономный сенсорный дисплей и может совершать экстренные вызовы и звонки в службу поддержки, а также определять местоположение автомобиля на карте и переключать различные функции со смартфона. В Mazda подчеркивают, что функционал дистанционного управления был реализован по просьбе клиентов. В новом CX-3 эта система уже включена в базовую комплектацию, а Mazda2 поставляется без нее – но вы всегда можете заказать ее за дополнительную плату.

Mazda2 получила второе обновление среднего возраста в начале 2023 года. Уровни отделки салона BD и XD BD получили дополнительный пакет под названием Sci-Fi, который включал в себя акценты Lime Green на решетке радиатора, колесах и заднем спойлере. В список также добавлены другие параметры настройки.

Mazda CX-3 получила специальную версию под названием Vivid Monotone. Ограниченная серия, окрашенная в цвет Aero Grey Metallic, имеет затемненную решетку радиатора, крышу, 18-дюймовые колеса и пластиковый обвес. Интерьер получил яркие цветовые акценты, вдохновленные спортивной одеждой, а также был улучшен серийный 1,8-литровый турбодизель, но компания так и не раскрыла никаких подробностей.