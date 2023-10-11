У Lada может появиться 6-ступенчатая МКПП

Lada может начать оснащать свои модели новой 6-ступенчатой "механикой". Информацию о планах внедрения новой КПП редакции "Российской газеты" подтвердили в пресс-службе АвтоВАЗа.

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Других официальных подробностей о 6-скоростной МКПП нет. По предварительной информации (она не подтверждена официально), первой её получит Lada Vesta Sport с мотором 1,8 литра.

Ранее "РГ" выяснила, насколько реальна перспектива появления Vesta Sport с двигателем мощностью под 190 л.с.