На выставке в Москве представят новые кроссоверы бренда AITO

АО «МБ РУС» совместно с ГК АВТОДОМ представят новый бренд AITO (управляет автомобильная компания Seres и технологический гигант Huawei) на выставке «CarX: революция в автобизнесе», которая пройдет 10 и 11 октября в Москве. Участники мероприятия смогут познакомиться с двумя автомобилями премиум-сегмента - AITO M5 и М7. Модели уже доступны клиентам в центрах продаж и сервиса АО «МБ РУС».