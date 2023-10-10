Toyota модернизирует GR Yaris

Toyota планирует представить обновленный GR Yaris с более мощным двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В своем нынешнем виде горячий хэтчбек использует 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 272 л.с. в спецификации JDM.

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Согласно последней инсайдерской информации, фейслифтинговая версия сохранит тот же блок двигателя, но будет настроена на мощность более 300 лошадиных сил. Крутящий момент по-прежнему будет ограничен 370 Нм, хотя на некоторых рынках тот же автомобиль предлагается с крутящим моментом 390 Нм.