Toyota модернизирует GR Yaris

Toyota планирует представить обновленный GR Yaris с более мощным двигателем
Toyota планирует представить обновленный GR Yaris с более мощным двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В своем нынешнем виде горячий хэтчбек использует 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 272 л.с. в спецификации JDM.
Согласно последней инсайдерской информации, фейслифтинговая версия сохранит тот же блок двигателя, но будет настроена на мощность более 300 лошадиных сил. Крутящий момент по-прежнему будет ограничен 370 Нм, хотя на некоторых рынках тот же автомобиль предлагается с крутящим моментом 390 Нм.
Текущий GR Yaris предлагает шестиступенчатую механическую коробку передач в качестве единственной коробки передач. Ожидается, что в следующем модельном году ситуация изменится с добавлением восьмиступенчатой автоматической коробки передач с подрулевыми лепестками для облегчения переключения передач. Компания якобы также планирует настроить подвеску и тормоза, улучшить общую жесткость кузова и немного изменить внешний вид, установив новый передний бампер и увеличенный спойлер.