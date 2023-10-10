Российский «Автотор» запатентовал логотип для будущего электрокара

В открытой базе Роспатента проявилась заявка, поданная калининградским заводом «Автотор», в которой содержится графическое решение логотипа для будущего электромобиля собственной разработки, выяснил Drom.ru. Запатентованы логотипы для двух торговых марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер». Названием Amber (или «Янтарь») присвоят субкомпактному двухместному электромобилю класса L7e (тяжелые квадрициклы), который сейчас готовится к производству.

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О том, что «Автотор» создаст бренд электрокаров Amber Auto, стало известно еще в начале августа. Тогда глава автомобильной компании Владимир Щербаков рассказал, что под таким названием (Amber Auto, АА или «Янтарь») на рынке появятся электромобили собственной разработки «Автотора», ориентированные на молодежь и молодые семьи. Это будут машины с дизайном, напоминающим MINI, с разными типами силовых установок и гуманной ценой на уровне 1 миллиона рублей. У «Автотора» уже есть образцы всех узлов. Следующим этапом станут испытания.

Автотор

Автотор

Первые эскизы автомобиля собственной разработки «Автотора» появились в Сети год назад — это были слайды из заводской презентации калининградского завода. На них изображен субкомпактный двухместный автомобиль, который больше напоминает Smart, чем модели упомянутого Щербаковым MINI. Длина модели составит примерно три метра, а сам кузов будет однообъемным и трехдверным. Несущий каркас сделают из профилей высокопрочного алюминиево-магниевого сплава и формованных алюминиевых деталей. Внешние панели изготовят из композитов — полипропилена и поликарбоната, — а элементы будут соединены друг с другом лазерной сваркой.

Из узлов и агрегатов самым дорогим станет тяговая батарея — на нее придется 37 процентов стоимости электромобиля. При этом «Автотор» заявляет, что машину будут собирать из отечественных деталей, большую часть из которых планируется производить в Калининграде.