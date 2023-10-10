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Премьеры Subaru в октябре: необычное купе и особый Forester

Двухдверка дебютирует в статусе концепта, и не факт, что она доберется до конвейера. А вот новая версия кроссовера появится у дилеров.

В октябре состоятся премьеры Subaru - необычное купе и особый Forester
© Subaru

Компания Subaru перечислила экспонаты для токийской выставки Japan Mobility Show, которая распахнет свои двери для журналистов 25 октября. Главной премьерой станет новейший электрический шоу-кар, также марка продемонстрирует серийные модели. Начнем с концепта.

Subaru Sport Mobility Concept

Прототип назвали Subaru Sport Mobility Concept. Судя по единственному на данный момент тизеру, японцы покажут купе, и у него довольно необычный дизайн. Так, двухдверке досталась узкая головная оптика, состоящая из светодиодных полосок и «штрихов», плюс концепт получил «заквадраченные» колесные арки. На лобовом стекле имеются светящиеся секции, но про назначение этого элемента компания не рассказала. Про начинку тоже пока ни слова, в Subaru лишь отметили, что концепт «отражает эволюцию спортивных ценностей» бренда.

Скорее всего, Subaru Sport Mobility так и останется шоу-каром, впрочем, впоследствии некоторые дизайнерские решения вполне могут перекочевать на новые «электрички» марки.

Другая новинка Субару – спецверсия кроссовера Forester с незатейливым названием Special Edition. Как заявил производитель, особый SUV «оснащен функциями, которые побуждают принимать вызовы на открытом воздухе». И это пока вся информация. Отдельных изображений Subaru Forester Special Edition еще нет, при этом на общей картинке все же запечатлен Лесник, но каких-то явных отличий от стандартной модели не видать. Объявлено, что на домашнем рынке новое исполнение появится до конца осени.

Subaru Forester
Levorg Layback
Subaru Crosstrek

Также на Japan Mobility Show привезут паркетник Subaru Crosstrek последнего поколения (экс-XV), свежий кросс-универсал Levorg Layback и электрический кроссовер Solterra (дебютировал еще в 2021-м).

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