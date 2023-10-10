Дневной трафик на Крымском мосту летом составлял от 10 до 12 тыс. машин в сутки

Дневной трафик на Крымском мосту летом составлял от 10 до 12 тыс. автомобилей в сутки
Дневной дорожный трафик на Крымском мосту в летний период составлял от 10 до 12 тыс. автомобилей в сутки. Об этом руководитель Росавтодора Роман Новиков заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"В летний период от 10 тыс. до 12 тыс. автомобилей в сутки проезжало по мосту. Вместе с тем мы практически пол-лета работаем в режиме восстановительных работ, и на сегодняшний день они подходят к завершению", - отметил Новиков.
Он отметил, что внутренний автодорожный трафик увеличивается во многих регионах, в том числе в Дагестане, в Краснодарском крае, в Карелии, на Алтае, в Московской области, в Приморском крае.