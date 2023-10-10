Владение одним из 499 Ferrari LaFerrari обойдется в 4 350 000 долларов

Владение одним из 499 выпущенных экземпляров Ferrari LaFerrari обойдется вам в 4 350 000 долларов США. Это даже не новая машина, но вы вряд ли заметите ее с пробегом в 1316 км.

© Ferrari

Первый гибридный суперкар итальянского автопроизводителя увидел свет еще в 2013 году. Его силовая установка состоит из 6,3-литрового двигателя V12 и электродвигателя, мощность которых составляет 963 л.с., позволяя преодолевать расстояние от 0 до 100 км. Спринт в час закончится ровно за три секунды. Максимальная скорость столь же примечательна и составляет 350 км/ч.