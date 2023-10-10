Lada Vesta Sportline c мотором под 200 л.с. может стать реальностью

В следующем месяце ожидается появление в продаже Lada Vesta Sportline с мотором 1,6 мощностью 118 л.с. В следующем году выйдет более мощная Vesta Sport с двигателем 1,8 мощностью 145 л.с., заявил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Он отметил, что топовая версия спортивной линейки должна быть еще мощнее. По словам специалиста, речь идет о версии с турбированным двигателем мощностью 180-190 л.с., «которая полностью раскроет потенциал шасси, подготовленного подразделением "Лада Спорт"».

Сообщается, что мотор 1,8 будет дадут и обычной Vesta (мощность составит примерно 122 л.с.), а также Vesta Sport (145 л.с).

«Но, насколько я понимаю, это не предел, и у АвтоВАЗа есть планы сделать что-то еще более серьезное. Вполне возможно, что речь идет об импортных турбомоторах. Если на Vesta появится турбомотор мощностью 180-190 л.с., а китайские моторы такие есть, будет совсем хорошо», – подчеркнул Кадаков.

Ранее сообщалось, что на российском автомобильном рынке больше нет одной из комплектаций LADA Granta. Речь идет о версии Classic. До появления версии Standard в конце сентября Classic считалась наиболее доступной в его линейке.