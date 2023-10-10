Нехватку ремонтников в России предложили восполнить китайскими механиками

В России уже который месяц говорят о нехватке специалистов для ремонта автомобилей. В большей степени это касается машин китайского производства, которых все активнее приобретают автопарки. Общественный совет по развитию такси предложил свой вариант решения проблемы: для ремонта китайских автомобилей необходимо привлекать специалистов из КНР.

По словам соучредителя техцентра «Долавто» Сергея Климова, сейчас спрос на такие услуги превышает предложение. Самый большой «провал» – по квалифицированным слесарям. При этом он отметил, что «пока китайским автомобилям серьезный ремонт не требуется, а самые большие сложности – как раз с подержанными "европейцами" и "японцами"».

Автоэксперт Игорь Маркелов, в свою очередь, тоже считает, что с китайскими автомобилями больших проблем пока нет, все они довольно свежие и ремонтируются по гарантии.