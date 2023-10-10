Hyundai Ioniq 5 получил пакет экстремального тюнинга

Тюнинг-ателье Coga разработало для электромобиля Hyundai Ioniq 5 яркий обвес, который можно установить даже на базовый вариант модели мощностью всего 168 лошадиных сил.

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Интересно, что Ioniq 5 от Coga больше не похож на кроссовер, поскольку значительные модификации визуально превратили его в хот-хэтч. По словам индонезийского тюнера, дизайн бодикита был вдохновлен уличными гонками.

Особенностью этого комплекта кроме его привлекательного светло-розового оттенка являются накладки на колесные арки, которые увеличивают ширину электромобиля. Новые передние крылья идеально сочетаются с нестандартным передним бампером с большим воздухозаборником.

Кроме того, комплект включает в себя передний сплиттер из карбона, аэродинамические накладки на боковые пороги и новый диффузор заднего бампера.

Над задним стеклом также разместилось двухъярусное заднее антикрыло. Следует отметить, что оно может оказать негативное влияние, увеличивая сопротивление и уменьшая запас хода электромобиля.