JAC увеличил цены на свои автомобили в России

Автомобили JAC подорожали в России на 29-119 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Так, в частности, пикап JAC T8 Pro, подорожал на 29 тыс. рублей (+0,91% к прежней стоимости). Новая цена автомобиля — от 3,2 млн рублей. Лифтбэк JAC J7 в версии Comfort с 1,5-литровым мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач подорожал на 69 тыс. рублей (+2,96%), до 2,4 млн рублей. Его топовая комплектация Luxury с 1,5-литровым двигателем и вариатором стала дороже на 119 тыс. рублей (+4,8%) и теперь обойдется в 2,6 млн рублей.