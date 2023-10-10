В России возобновились продажи новых автомобилей Audi

Автосалоны марки Audi в России начали пополняться новыми моделями, они не имеют пробега и продаются по высоким ценам.

В Россию начали поставлять автомобили бренда Audi по схеме параллельного импорта. Известно, что машины выпускаются на производственных площадках в Китае. Отличить их можно по VIN-номеру, в которой первая буква - это “L”. Российским автомобилистам предлагается целый ряд новинок, в котором представлены не только кроссоверы, но и седаны.

Сообщается, что стоимость таких машин оказалась слишком высокой. К примеру, кроссовер Audo Q3 предлагается у дилера за 5 300 000 рублей. Такой автомобиль отличается высоким дорожным просветом, переднеприводной системой, двигателем 1.4 литра с мощностью 150 л.с. В паре с мотором работает 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Кроссовер Audi Q6 имеет в оснащении силовой агрегат рабочим объемом 2 литра, производительность которого равна 165 л.с. Такой автомобиль можно приобрести по цене 10 000 000 рублей. Сообщается, что данная модель разрабатывалась специально для рынка КНР.

Модель Audi A6L тоже создавалась для Китая. Автомобиль в таком исполнении имеет удлиненный на 10 см кузов. Кроме того, производитель предусмотрел поднятую линию крыши. В комплектации заявлен 245-сильный двигатель. Предлагается такой автомобиль по цене от 8 400 000 рублей.