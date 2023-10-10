АвтоВАЗ готовит самую мощную Lada Vesta Sport в истории

АвтоВАЗ построит самую мощную Lada Vesta Sport в истории В следующем году российский производитель выпустит «заряженную» Lada Vesta, а в будущем может представить и вариант с турбированным двигателем, отдача которого составит до 190 лошадиных сил. В компании подчеркнули, что следующее поколение спортивной «Весты» окажется не менее мощной, чем выпускавшаяся ранее.

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В АвтоВАЗе пока не готовы раскрыть точные технические характеристики Lada Vesta Sport второго поколения. В компании уточнили, что автомобиль, который планируют выпустить в 2024 году, точно будет не менее мощным, чем предыдущая спортивная «Веста», которая оборудована 1,8-литровым мотором мощностью 145 лошадиных сил и пятиступенчатой механической трансмиссией.

Эксперты предполагают, что топовое исполнение новой «заряженной» Vesta получит силовую установку, отдача которой составит от 180 до 190 лошадиных сил. Такой автомобиль может стать самым мощным вариантом модели в истории.

В АвтоВАЗе эту информацию никак не прокомментировали.