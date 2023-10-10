В России появится премиальный бренд мотоциклов из Китая

Компания «Автодом» сообщила, что теперь является официальным дилером китайского премиум-бренда Voge (подразделение бренда Loncin, одного из крупнейших производителей мотоциклов в КНР), передает «Российская газета».

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Она каждый год выпускает свыше 2 млн мотоциклов, а также поставляет моторы для других производителей.

Россияне смогут купить новые мотоциклы и с пробегом. Минимальная цена мотоциклов составляет 390 тыс. рублей, квадроциклов — 332 тыс. рублей в зависимости от модели.

Отмечается, что в следующем году клиенты смогут проходить тест-райды новых машин.

Ранее сообщалось, что в дилерские центры «КТМ Автодом» привезли лимитированную партию мотоциклов Brabus 1300 R Edition 23. Данную модель создали при сотрудничестве КТМ и Brabus. В прошлом году была выпущена эксклюзивная партия мотоциклов Brabus 1300 R.