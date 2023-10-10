Mercedes рассказал о собственной космической программе

Mercedes-Maybach вместе со стартапом Space Perspective анонсировали программу, в рамках которой желающие смогут подняться на высоту свыше 30 км. Как сообщает Motor1, полеты будут осуществляться в герметичной капсуле на шесть человек, прикрепленной к огромному шару на водороде. Отметим, что полноценным полетом в космос это не является, поскольку по классификации NASA космическое пространство начинается на отметке в 100 км.

© Mercedes-Maybach

Внутри капсула выглядит как роскошный внедорожник с шестью креслами, которые больше похожи на шезлонги. Они установлены перед огромными окнами, которые позволят наблюдать за окружением. Также в ней есть бар, растения и ванная комната. Аппарат сможет подниматься с максимальной скоростью 22,5 км/ч. По оценке разработчиков, каждая поездка будет занимать около 6 часов, в том числе 2 часа на подъем и 2 часа на пуск.

Основатель и гендиректор стартапа Джейн Пойнтер утверждает, что такие путешествия будут углеродно-нейтральными и бесшумными. Официальным транспортным средством программы Space Perspective станет Maybach EQS, который представили весной 2023 года.