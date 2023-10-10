Работники предприятий General Motors в Канаде объявили забастовку

Работники трех канадских предприятий General Motors объявили забастовку, требуя улучшения условий труда и пенсионного обеспечения. Об этом сообщил профсоюз Unifor.

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По данным профсоюза, в забастовке, которая началась в полночь по местному времени, принимают участие 4280 рабочих заводов компании в Ошаве, Сент-Кэтринсе и Вудстоке.

«Эта забастовка связана с тем, что General Motors упорно отказывается выполнять условия типового соглашения. Компания знает, что члены профсоюза не позволят GM нарушить их - ни сегодня, ни когда-либо», – заявила глава Unifor Лана Пейн.

В числе требований бастующих улучшение условий по пенсионным выплатам, а также перевод временных сотрудников на постоянную работу и на полную ставку.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в попытке развалить автомобилестроительную промышленности в стране. Это заявление он сделал на фоне забастовки рабочих в Детройте.