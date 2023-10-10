Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал проще

Речь идет о китайском паркетнике с почти первозданным дизайном, то есть без приставок Pro и Plus. Такой кросс обрел новую модификацию, одновременно модель лишилась мощной версии с табло в салоне.

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Трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8 дебютировал в 2018 году, с тех пор «восьмерку» превратили в отдельное семейство: у нее появилось множество вариантов, которые отличаются дизайном и техникой. Так, в родном Китае наиболее «престижные» версии носят приставки Plus и Pro, а в России еще есть богатые полноприводные модификации с двойной «фамилией» — Pro Max. Между тем о «простом» Tiggo 8 компания тоже не забывает: на родине только что представлен в очередной раз доработанный паркетник. Как водится, посвежевшей «восьмерке» присвоено отдельное название – Honor Edition.

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Кроссоверу слегка подправили внешность: радиаторная решетка лишилась хрома, она теперь полностью черная, в том же цвете выполнена и декоративная плашка, подпирающая головную оптику. Сами фары тоже затемнили. Кроме того, кузов Chery Tiggo 8 Honor Edition может быть окрашен в «облачно-серый» оттенок. Вот, собственно, и все обновки.

Модернизированный кроссовер доступен с одним мотором – это бензиновая турбочетверка 1.5 TCI, которая выдает 156 л.с. и 230 Нм. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод только передний.

Chery Tiggo 8 Honor Edition предложен лишь в двух комплектациях. Обе имеют 18-дюймовые диски, светодиодную оптику, панорамный люк в крыше, «кожаный» салон, отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы (7 дюймов и 10,25 дюйма соответственно), климат-контроль, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора и круиз-контроль. У версии подороже еще есть атмосферная подсветка и электропривод двери багажника. Паркетник бывает пяти- или семиместным.

Это интерьер дореформенного простого Chery Tiggo 8, ведь салон версии Honor Edition марка не показала. Впрочем, китайские СМИ пишут, что внутри паркетник остался прежним

Цена Tiggo 8 Honor Edition с 6МКП – 109 000 юаней (около 1 527 000 рублей по текущему курсу), кроссовер с 6DCT стоит 119 900 юаней (1 666 000 рублей).

В Китае еще продают исходную «восьмерку», то есть образца 2018 года, такой кроссовер сегодня оснащается тем же мотором 1.5 TCI в сочетании с 6МКП и 6DCT (от 97 800 юаней или 1 359 000 рублей). А вот версия Kunpeng Edition, которая в прошлом году обзавелась табло, из гаммы исключена: вместе с этим вариантом «простой» Tiggo 8 лишился и пары 1.6 TGDI (197 л.с.) + 7DCT.