Финские таможенники не впустили в страну 157 автомобилей из России

Финские таможенники, с момента введения запрета на въезд автомобилей с российскими номерами, развернула на границе 157 таких машин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего машин с российскими номерами не пропустили на таможенном пункте Ваалимаа-Торфяновка — 81. Также, 38 автомобилей не пропустили на пограничном пункте Нуйямаа-Брусничное. Кроме того, 15 машин развернули на посту в Иматра и 11 на норвежской границе.

10 сентября Евросоюз запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.