АвтоВАЗ объяснил, почему самая "злая" Lada Niva прибавила в цене

АвтоВАЗ пересмотрел стоимость Lada Niva Bronto - самой дорогой модификации внедорожника. Он доступен в двух комплектациях, каждая из которых прибавила в цене 8000 рублей.

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На АвтоВАЗе редакции "Российской газеты" рассказали, что корректировка прайса на Lada Niva Bronto связана с улучшением шумоизоляции. Модернизация обычной версии Lada Niva Legend прошла летом этого года, продажи "тихих" внедорожников стартовали в середине июля. Стоимость автомобилей тогда повысилась также на 8000 рублей.

Lada Niva Bronto представлен в двух комплектациях: Luxe стоимостью 1 217 900 рублей и Prestige стоимостью 1 267 900 рублей. В базовой версии "Нива Бронто" оснащена усиленными мостом и подвеской, тремя блокировками дифференциала, клиренс увеличен до 240 мм. Версия Prestige отличается наличием пластикового обвеса, расширителями колёсных арок и защитных накладок на пороги.