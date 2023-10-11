В России представили электрокар обанкротившейся китайской компании Weltmeister. Публичный дебют очередной модели из КНР состоялся в рамках проходящего в Москве форума «CarX: революция в автобизнесе». Старт продаж новинки запланирован «на самое ближайшее время», однако цены пока не объявлены. Примечательно, что буквально за день до этого стало известно, что стартап WM Motor, который выпускает автомобили под маркой Weltmeister (в переводе с немецкого — «чемпион мира»), обанкротилась.

© Motor

Белый кроссовер Weltmeister W6 примостился в самом дальнем углу выставочной площадки форума — в отличие от других представленных на «CarX» машин, он был заперт и в салон не пускали. Модель представляет собой электрический паркетник длиной 4,6 метра и с колесной базой 2,7 метра, то есть по габаритам он близок к Toyota RAV4.

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У него независимая подвеска MacPherson спереди и многорычажная сзади, передний привод и две батареи на выбор — емкостью 65 и 83 киловатт-часа. Электромотор один, он установлен на передней оси и выдает 160 киловатт (218 лошадиных сил). Электрокар развивает максимальную скорость в 175 километров в час, а указанное время разгона до «сотни» — 7,9 или 8,8 секунды.

Weltmeister

Weltmeister

Weltmeister

Weltmeister

Weltmeister

Weltmeister

В зависимости от версии W6 проезжает без подзарядки 520 либо 620 километров. На то, чтобы зарядить батарею до 100 процентов потребуется от 9,5 до 11,9 часов, а воспользовавшись экспресс-зарядкой можно пополнить заряд с 30 до 80 процентов примерно за 40 минут.

На классифайдах уже можно найти объявления о продаже Weltmeister W6: так, например, электрический кроссовер 2021 года с пробегом 500 километров оценен в 3,6 миллиона рублей, а более свежую машину 2022 года без пробега по РФ можно купить за 3,75 миллиона. Помимо W6, Weltmeister представлен и второй моделью, EX6 — это тоже электрический кроссовер, его запас хода составляет 500 километров.