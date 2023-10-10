Бауманский мост капитально отремонтируют

На Бауманском мосту начались капитальные ремонтные работы. С момента постройки в 1964 году он ни разу не прошел процедуру капитального ремонта. В этой связи специалисты особое внимание уделят обследованию моста. Мост «Бауманский 1-й» через Серебряно-Виноградный пруд расположен на территории музея-усадьбы «Измайлово».

В проект е предусмотрено переустройство элементов мостового полотна, ремонт сборных балок пролетного строения, замена деформационных швов, обновление асфальтового покрытия и нанесение новой разметки.