Минэкономразвития поддержало проект о штрафах за отказ от оформления полиса ОСАГО

В издании напомнили, что инициатором законопроекта был председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Он предлагает введение штрафов от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических в случае отказа от заключения договора ОСАГО в электронном виде из-за технических сбоев или при неполадках сайта страховщика, которые помешали этому. Кроме того документ вводит штраф от 10 до 50 тысяч рублей за нарушение страховщиком сроков выдачи страхового полиса и непредоставление бланков полисов страховым агентам и брокерам. Минэкономразвития поддержало данный законопроект. Там также предложили штрафовать страховщиков не только за отказ от оформления полиса ОСАГО, но и договоров по обязательному страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами.