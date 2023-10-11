Skoda может покинуть рынок Китая

Компания Skoda не станет выводить кроссовер Kodiaq второго поколения на рынок Китая, что может быть признаком скорого ухода бренда из КНР. Об этом сообщает Automotive News Europe.

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По информации издания, Skoda может прекратить продажи в Китае, чтобы позволить концерну Volkswagen сконцентрировать усилия в стране на бренде VW, который испытывает трудности в условиях конкуренции на рынке.

Продажи Skoda в Китае начали снижаться в 2019 году. В августе текущего года в стране было реализовано 15,3 тыс. автомобилей, что на 52% меньше, чем годом ранее. В Китае автомобили Skoda выпускаются на совместном предприятии SAIC Volkswagen Automotive.

О том, что новый Skoda Kodiaq не будет продаваться в КНР, рассказал гендиректор чешской марки Клаус Зеллмер. Планы по уходу с китайского рынка топ-менеджер подтверждать не стал.