Покупать российские электрокары станет выгоднее
Минпромторг предложил увеличить государственную субсидию при покупке электромобиля с использованием льготного кредитования. Об этом представитель ведомства сообщил на круглом столе в Совете Федерации 10 октября.
Электромобили и комплектующие к ним сильно подорожали из-за санкций, констатировал начальник отдела развития машиностроения, департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов. При этом количество выпускаемых в России электрокаров растет. Чтобы поддержать на них спрос, Минэк на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова вышел с инициативой увеличить бюджетный лимит, предусмотренный на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования, рассказал Абульмамбетов. Сейчас государство субсидирует до четверти расходов на покупку электромобиля, но не больше 625 тысяч рублей. Сумму предложили увеличить до 925 тысяч рублей, а долю — до 35 процентов.
«Рассчитываем, что норма заработает уже с ноября, что позволить увеличить показатели по продажам автомобилей с электродвигателем», — заключил начальник отдела.
Он также сообщил о продлении программы параллельного импорта электромобилей.
«Это нужно, чтобы активно загружать зарядную инфраструктуру», — объяснил представитель Минэка.
Когда рынок будет достаточно насыщен, власти усилят защиту отечественных производителей электрокаров. Предполагается, что с 2025 года будет повышен утилизационный сбор по зарубежным электромобилям, вступят в силу новые таможенные пошлины. К этому времени на рынке будет достаточно электрокаров российского производства.