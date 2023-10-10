Покупать российские электрокары станет выгоднее

Электромобили и комплектующие к ним сильно подорожали из-за санкций, констатировал начальник отдела развития машиностроения, департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов. При этом количество выпускаемых в России электрокаров растет. Чтобы поддержать на них спрос, Минэк на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова вышел с инициативой увеличить бюджетный лимит, предусмотренный на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования, рассказал Абульмамбетов. Сейчас государство субсидирует до четверти расходов на покупку электромобиля, но не больше 625 тысяч рублей. Сумму предложили увеличить до 925 тысяч рублей, а долю — до 35 процентов.