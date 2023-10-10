Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено

«Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Минтранс сообщал о перекрытии движения на Крымском мосту. В ведомстве отмечали, что это необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ. Уточнялось, что по переправе нельзя проехать с 10:00 до 17:00. Водителей призывают заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.