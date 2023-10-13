На каких автомобилях чаще всего скручивают пробег
Эксперты "Автотеки" проанализировали отчеты о проверке автомобилей с пробегом в период с января по сентябрь 2023 года и рассказали "Российской газете", на автомобилях каких брендов реже всего был обнаружен скрученный пробег. Статистика показала, что в 2023 году в среднем скручивали пробег у машин в возрасте 6 лет, средний километраж скрутки составил 62 000 км. Также аналитики назвали регионы, в которых реже всего был выявлен факт скрученного пробега.
В рамках исследования рассматривалась статистика автомобилей с пробегом в возрасте до 10 лет, по которым пользователи запрашивали отчеты за январь-сентябрь 2023 года. Данные для расчета среднего количества дилерских, сервисных, аукционных, диагностических событий были взяты из собственной базы данных "Автотеки".
Меньше всего факт скрученного пробега был выявлен в отчетах автомобилей в Архангельской области. Также в Вологодской и Пензенской областях показатели одометра снижают реже, чем в других регионах. При этом в Ленинградской и Белгородской областях пройденный километраж меняли больше.
Самый "чистый" пробег в масс-сегменте
Меньше всего в масс-сегменте в 2023 году в отчетах "Автотеки" обнаружен скрученный километраж по автомобилям китайского бренда Chery. У брендов Mazda, Honda и Lifan также обнаружен наименьший скрученный километраж. Средний возраст при скрутке автомобиля в массовом сегменте - 6 лет.
Лидером по наименьшим изменениям в пробеге в масс-сегменте в январе-сентябре 2023 года стала модель Nissan Juke. Вторую строчку занимает - Hyundai Tucson. На третьем месте - Mazda CX-5, на четвертом - Renault Kaptur. Замыкает топ-5 автомобилей масс-сегмента, в отчетах по которым реже всего был скручен пробег, Kia Soul.
"Портрет" автомобиля с идеальным пробегом в премиум-сегменте
Неоспоримым лидером по минимальному числу скруток пробега стали автомобили премиум-брендов. Лидерами по минимальным изменениям в пробеге (в порядке возрастания средней скрутки автомобиля) стали Infiniti, Lexus, Land Rover, BMW и Audi. Средний возраст скрутки у автомобилей премиум-сегмента - 5 лет.
Лидером по минимальной средней скрутке пробега автомобиля в сегменте в 2023 году стал Land Rover Range Rover Evoque. На втором месте Mercedes-Benz CLA-класс, на третьем - Infiniti QX70. На четвертой строчке расположился Mercedes-Benz C-класс. Замыкает топ-5 по минимальному числу скруток в январе-сентябре 2023 года в премиум сегменте BMW X1.