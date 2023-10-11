В России вырос средний чек на покупку зимних шин

В России дорожают зимние шины, но дефицита не наблюдается. Повышенный спрос на зимнюю резину начался еще летом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на информацию от маркетплейсов. Уже осенью средний чек на покупку комплекта зимней резины вырос на 8–12 процентов, а стоимость одной шины достигла шести тысяч рублей. Дорожает в первую очередь импортная резина, так что автомобилисты стали обращать больше внимание на российскую и китайскую продукцию.

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«Авито» приводит статистику продаж зимних шин: в сентябре они выросли на 12 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Почти половина общего объема реализации пришлась на новую резину, спрос на нее повысился на 58 процентов, а продажи подержанных шин сократились на четыре процента.

Участники рынка отмечают, что летом продажи шин на треть превысили прошлогодний показатель — причинами этого были валютная волатильность и инфляционные ожидания потребителя, а также рост продаж новых автомобилей.

В столичном регионе в период с 1 сентября по 8 октября продажи зимней резины взлетели на 39 процентов по сравнению с началом осени 2022 года. Так, на Ozon в начале октября спрос на зимние шины вырос на 35 процентов, а на Wildberries россияне приобрели почти в четыре раз больше зимних шин, чем за аналогичный период прошлого года.

В Москве средняя стоимость одной шины увеличилась на 12 процентов до 6337 рублей. Это связано с тем, что сегмент премиальных шин сократился, а рынок «размыт масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками», — цитирует газета представитель аналитической фирмы «Чек Индексе».