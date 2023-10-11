Больше половины россиян ежедневно сталкиваются с лихачами на дороге

Самыми частыми причинами аварий становятся невнимательность (63%), любовь к экстремальному вождению (57%) и неспособность оценить риски (56%). По данным опроса Группы Ренессанс страхование и сервиса по проверке и подбору автомобилей "Автокод" (исследование оказалось в распоряжении "Российской газеты"), российские водители больше всего опасаются уличных гонщиков, неопытных водителей и владельцев иностранных прав.

Подавляющее большинство россиян (76%) считают, что наибольшая угроза на дороге исходит от автомобилистов, а не от пешеходов (24%). Источниками риска на дороге для опрошенных стали водители, которые постоянно отвлекаются на телефон и разговоры с пассажирами (71%), любители выпить алкоголь до поездки (69%) и "уличные гонщики" (48%), которые устраивают ралли на дорогах города. По мнению респондентов, нарушителями могут быть водители со стажем до года (27%), владельцы "автохлама" (26%) и иностранных прав (20%).

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Больше половины (55%) россиян отмечают, что сталкиваются с опасными водителями практически ежедневно, а чаще всего об этом говорят владельцы корейских автомобилей Kia или Hyundai (62%). Среди причин аварийных ситуаций на дорогах россияне выделяют невнимательное (63%) и беспечное поведение водителя (61%), желание полихачить (57%), неумение оценивать риски (56%) и ситуацию на дороге (55%).

"По данным Группы Ренессанс страхование, в сентябре 2023 года количество обращений по причине ДТП снизилось на 15% относительно такого же периода в прошлом году. Москва и Петербург примерно равны по этому показателю: -15% и -17% соответственно. Самое серьезное снижение в Казани, -20%. Основная причина сокращения аварийных ситуаций может крыться в том, что автомобиль стал восприниматься как более ценное имущество. Интересно, что такой тренд не наблюдается в Тюмени и Тольятти, там количество ДТП увеличилось почти на 20%", - комментирует вице-президент по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

Эксперт сервиса "Автокод" и профессиональный автоподборщик Игорь Шагапов также отмечает, что самое большое количество аварий на дорогах приходится на автомобили белого и серого цвета. А основной причиной, по данным "Автокода", все еще остается наезд на стоящее транспортное средство - аварии в пробках и на парковках.

Подавляющее большинство (95%) опрошенных верят в существование идеального водителя, который не создает опасности на дороге (87%), пользуется поворотниками (80%), соблюдает дистанцию между машинами (70%), пропускает в пробке (66%) и постоянно следит за состоянием своего авто (55%). Интересно, что каждый восьмой (12%) россиянин предполагает, что сочетает в себе все эти черты.