В Госдуму внесен законопроект, обязывающий дилеров продавать машины по рекомендованной автопроизводителем цене. Об этом сообщает aif.ru.

Отмечается, что сейчас каждый салон может установить на машину ту стоимость, которую посчитает нужной. При этом часто дилеры часто вынуждают клиентов покупать транспортное средство с дополнительным оборудованием.

Как пояснил изданию юрист Игорь Стеблинов, если законопроект будет принят, дилеры уже не смогут навязывать автомобили с установленным дополнительным оборудованием.

По словам эксперта, согласно новому законопроекту, автомобиль будет продаваться «как есть», по цене, рекомендованной автопроизводителем, и только после передачи прав собственности покупателю, автосалон сможет предложить дополнительные услуги и оборудование. Это сделает покупку автомобиля для россиян более выгодной.