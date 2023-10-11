Шведский электрокар доставят покупателю в коробках

В Швеции выпустят электрокар, который доставят покупателю в коробках
Разработчики мини-кара Luvly O вдохновились стилем IKEA и решили поставлять машины в плоских коробках по аналогии с мебелью. Будет ли такой автомобиль пользоваться спросом и насколько он безопасен?
Электрокар практически ручной сборки предлагает компания Luvly. Это стартап, он основан в 2015 году. Заявлено, что производство мини-кара поможет сократить выбросы углекислого газа от транспортировки. Все потому, что поставлять по миру его будут в разобранном виде в плоских коробках, как мебель IKEA. Но сборку доверять пользователю все же не станут: разобранный электрокар доставят в локальный пункт комплектации, где и превратят в полноценную машину. Стоить такое авто будет около 10,5 тысячи долларов, а весить — меньше половины тонны. Это при запасе батареи в 100 километров и максимальной скорости 90 километров в час. Подзаряжать аккумулятор можно будет дома.
По оценке жителя Швеции Владимира Жигарова, машина в Европе будет пользоваться спросом:
«У меня есть эклектрический мотороллер с крышей, правда, это не микрокар, я им очень часто пользуюсь, хотя у меня есть и обычная машина. У меня заряжается дома. Пять лет назад они не были популярны, сейчас интерес сильно нарастает. Финская компания, которой шведы доверяли, обанкротилась, а китайские [электрокары] не очень хотят покупать».
В Европе ездить на электрокаре — большая экономия, отмечает собеседник Business FM. Не нужно думать о тратах на бензин, особенно для мелких поездок — в магазин или в гости. К примеру, сам Владимир таким образом экономит 350 евро в месяц. По его оценке, мини-электрокарами интересуются и молодежь, и семьи с детьми, и люди пенсионного возраста. Тренд общемировой — продажи этого сегмента авто растут не только в Европе, но и в Азии.
Тем не менее к таким машинам часто возникают вопросы: в ДТП водитель мини-кара может пострадать гораздо серьезнее, чем владелец внедорожника. Хотя, с другой стороны, небольшой вес маленькой машины позволяет ей быстрее тормозить перед препятствием.
Глава компании Luvly Хокан Лутц признался, что краш-тесты машины не проводились, ее безопасность измеряли с помощью компьютерной симуляции. Достаточно ли такой проверки? Комментирует автоэксперт, журналист Максим Ракитин:
«Единственным убедительным доказательством является сертифицированный краш-тест. Математические модели — это прекрасно, но, к сожалению, они не всегда могут просчитать все нюансы. У нас пока никто такого не предлагал и не предлагает в силу того, что у нас невозможно это осуществить по законодательству. У нас есть технический регламент Таможенного союза, который такие вещи сильно ограничивает и практически запрещает, поэтому у нас не продаются кит-кары. Ввоз их возможен, но на учет этот автомобиль не поставить, наверное, никогда, даже если вы его соберете. Если бы у нас было это разрешено, думаю, что не только я, но и жители Москвы, Подмосковья и многих других городов нашей страны были бы рады появлению не очень дорогого, я подозреваю, но при этом достаточно дальнобойного и простого автомобиля».
В России тоже планируют собирать свой мини-электрокар. Об этом в мае заявили в компании «Алмаз-Антей». Предполагается, что модель L-type по габаритам будет даже компактнее Daewoo Matiz, а стоить меньше 1 млн рублей. Собирать машину будут на бывшем заводе Toyota в Петербурге.