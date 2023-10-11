Шведский электрокар доставят покупателю в коробках

«Единственным убедительным доказательством является сертифицированный краш-тест. Математические модели — это прекрасно, но, к сожалению, они не всегда могут просчитать все нюансы. У нас пока никто такого не предлагал и не предлагает в силу того, что у нас невозможно это осуществить по законодательству. У нас есть технический регламент Таможенного союза, который такие вещи сильно ограничивает и практически запрещает, поэтому у нас не продаются кит-кары. Ввоз их возможен, но на учет этот автомобиль не поставить, наверное, никогда, даже если вы его соберете. Если бы у нас было это разрешено, думаю, что не только я, но и жители Москвы, Подмосковья и многих других городов нашей страны были бы рады появлению не очень дорогого, я подозреваю, но при этом достаточно дальнобойного и простого автомобиля».