Новые нормы ГОСТа с требованиями к безопасности пешеходов станут обязательными

Обновленные требования к безопасности пешеходов в России будут обязательными для дорожников и организаторов движения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь идет о профильном ГОСТе. Нормы будут определять, в каких пределах надо ограничивать скорость движения перед нерегулируемыми переходами, как настраивать светофоры в пешеходной фазе, где ставить дополнительные камеры и как наладить конфликтное урегулирование одновременного движения пешеходов и поворачивающих машин.

Издание уточняет, что в настоящее время стандарт является рекомендательным, однако в обозримом будущем его требования нужно будет обязательно исполнять.

В полиции рассчитывают на повышение уровня безопасности для пешеходов за счет новых правил. Там заявили, что сохранение жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, - основная задача для властей.

В полиции добавили, что ситуацию можно решить применением новых способов обустройства дорог и организации движения.