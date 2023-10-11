Exeed выведет на российский рынок электромобили Exlantix в 2024 году

Китайская марка Exeed планирует в 2024 году существенно расширить свой модельный ряд в России. Представители китайского бренда в беседе с «РГ» рассказали о планах на 2024 год.

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В первом квартале 2024 года на российском рынке появится новый гибридный автомобиль Exeed. Также будет запущена модельная линейка Exlantix, которая начнется с седана. На некоторых рынках линейка Exlantix называется Sterra. Кроме того, будет обновлены существующие модели, но графика запуска новинок пока нет.

Первой моделью в России линейки Exlantix станет седан E03. Длина автомобиля составляет 4,95 м, ширина - 1,96 м, размер колёсной базы достигает трех метров. В базовой версии электромобиль развивает мощнось 252 лошадиные силы. Также будут полноприводные модификации на 313 и 480 лошадиных сил. Максимальный запас хода составит до 700 километров.

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