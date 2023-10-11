Названа причина снижения продаж автомобилей с пробегом

В России зафиксировано падение продаж автомобилей с пробегом в сентябре. Такая динамика обусловлена повышением цен и ставок по кредитам, сообщает «Коммерсант».

Как уточняет издание, в сравнении с августом продажи могли снизиться примерно на 10%. Отмечается, что спрос на автомобили с пробегом продолжает увеличиваться, но только по отношению к 2022 году.

По словам директора по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимира Желобова, суммарный рост к прошлому году составил примерно 20%.

Ранее издание «Аргументы и факты» сообщило о внесении в Госдуму законопроекта, который обяжет дилеров продавать машины по рекомендованной автопроизводителем цене. В настоящее время салоны могут установить на машину ту стоимость, которую посчитает нужной.