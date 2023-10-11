Haval Raptor стартовал на рынке: цены и подробности

Компания Haval объявила о начале продаж новой модели, скроенной на базе DaGou, он же Dargo: среднеразмерного кроссовера с хищным названием Raptor. Во всех комплектациях у него гибридная силовая установка.

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Колёсная база у Dargo и Raptor одинаковая - 2738 мм. Конструкционно подвеска тоже идентична: спереди МакФерсон, сзади - многорычажка. При этом новинка на 60 мм длиннее собрата (4680 мм без учёта запасного колеса), на 26 мм шире (1916 мм) и на 42 мм выше (1822 мм).

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Параметры геометрической проходимости у кроссоверов одинаковые: минимальный дорожный просвет составляет 200 мм, при полной загрузке "Раптор" предоставит 170 мм, углы въезда и съезда - 24 и 30 градусов соответственно. Глубина преодолеваемого брода - 560 мм.

Для Haval Raptor подготовили 12 различных пакетов стайлинга: с обвесом в стиле G-Class от AMG, с экспедиционным багажником и силовыми бамперами, отсылающими к Defender, а также тематические варианты с уникальной ливреей, например, с сюжетом сказки "Волшебник из страны Оз". Автомобили были показаны на презентации "Раптора" и служат лишь для демонстрации широких возможностей кастомайзинга и фантазии компании.

Haval Raptor имеет приставку в названии Hi4, указывающую на гибридный привод. Это подзаряжаемая установка на базе бензинового турбомотора 1,5 литра (167 л.с., 243 Нм). Прелесть в том, что мотор может работать в режиме генератора, лишь подзаряжая батарею, а также и в качестве тяговой силы, подключаясь к вращению передних колёс. На задней оси установлен 204-сильный электромотор. У дифференциала есть блокировка.

В базовой версии передний электромотор выдает 95 л.с., а в пике отдача системы составляет 378 л.с. и 750 Нм. Ёмкость литий-железо-фосфатной тяговой батареи составляет 19,1 кВт•ч. Заявленный расход - 102 км. Это по циклу NEDC, поэтому в реальности можно рассчитывать в лучшем случае примерно на 80 км.

Цена Haval Raptor Hi4 в начальной версии - 165 800 юаней. За 183 800 юаней можно купить Raptor с более мощным - 109 л.с. - передним электромотором и батареей 27,5 кВт•ч (145 км на полном заряде). Примечательно, что китайцы обещали цену менее 200 тысяч юаней, и обещание своё сдержали.