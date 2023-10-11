Физики-ядерщики помогут АвтоВАЗу разработать ПО для Lada

Компания АвтоВАЗ и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» объявили о начале стратегического сотрудничества. Целью сотрудничества станет разработка электроники и и специализированного ПО для автомобилей Lada . Об этом сообщил портал Content-Review.

На базе Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS при НИЯУ МИФИ будет создана прикладная лаборатория, которую оснастят самым современным оборудованием. Это поможет проводить исследования и разработки в области автомобильной электроники. Также в лаборатории будут разрабатывать мультимедийные системы, цифровые панели приборов, телематические блоки и программное обеспечение HMI для мультимедийных систем.