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Физики-ядерщики помогут АвтоВАЗу разработать ПО для автомобилей Lada

Компания АвтоВАЗ и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» объявили о начале стратегического сотрудничества. Целью сотрудничества станет разработка электроники и и специализированного ПО для автомобилей Lada. Об этом сообщил портал Content-Review.

Физики-ядерщики помогут АвтоВАЗу разработать ПО для Lada
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На базе Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS при НИЯУ МИФИ будет создана прикладная лаборатория, которую оснастят самым современным оборудованием. Это поможет проводить исследования и разработки в области автомобильной электроники. Также в лаборатории будут разрабатывать мультимедийные системы, цифровые панели приборов, телематические блоки и программное обеспечение HMI для мультимедийных систем.