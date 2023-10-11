Saab 900 может получить новую жизнь

Известный Saab 900, скорей всего, пройдет модернизацию в стиле рестомод. В соцсетях показали проект, созданный автодизайнером из Берлина Андреасом Рихтером. Его планы на Saab 900 DTM Turbo уже стали реальностью и машина появится к концу следующего года. По имеющейся информации, машина будет создана на заказ, с акцентом на индивидуальность и кастомизацию, включая работу над шасси и подвеской.

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Рихтер начал модификацию 2,0-литрового мотора с турбонаддувом. В планах обновление двигателя с использованием современных деталей и улучшений. Частота вращения двигателя увеличится, что является большим шагом для такого старого турбомотора. Несмотря на то что точные характеристики пока неизвестны, оригинальный мотор выдавал 143 л.с.

Проектный Saab 900 DTM Turbo, возможно, будет выполнен из современных композитов, что характерно для рестомодов. Такой автомобиль даже при невысокой мощности будет иметь хорошее соотношение веса и мощности, сравнимое с Honda Civic Type R, которая имеет схожий дизайн и концепцию, но использует атмосферный двигатель.