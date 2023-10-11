Продажи нового кросс-купе BMW X2 начнутся в марте 2024 года

Немецкий автопроизводитель BMW представил кросс-купе X2 второго поколения. Продажи новинки стартуют на мировых рынках в марте 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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По сравнению с машиной первого поколения, новинка стала длиннее почти на 200 мм, а колесная база увеличилась на 230 мм. У автомобиля теперь более покатая задняя часть крыши, делающая его еще более похожим на купе. Коэффициент аэродинамического сопротивления модели составляет 0,25.

В салоне появился большой изогнутый дисплей размером 10,7 дюйма и 10,25-дюймовая цифровая приборная панель с оригинальной графикой. Опционально доступна панорамная крыша. Автомобиль получил систему iDrive девятого поколения для управления медиасистемой и функциональными возможностями машины.

В Европе базовым станет 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 л.с. Топовым — двухлитровый мотор мощностью 300 л.с. Кроме того, европейцам предложат 150-сильный дизель. Коробка передач для всех версий — семиступенчатая роботизированная.