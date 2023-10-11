МВД РФ не поддержало амнистию для водителей по штрафам с камер

В МВД России не поддержали предложение об отмене для автомобилистов всех штрафов, если перед камерой видеофиксации нарушений отсутствовал предупреждающий знак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответное письмо первого замминистра Александра Горового вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову.

«Предлагаемое в обращении установление временного периода для объявления амнистии с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года будет нарушать закрепленный в статье 1.4 Кодекса [РФ об административных правонарушениях] принцип равенства перед законом», — говорится в ответе Горового.

По его словам, если реализовать такую инициативу, то это может привести к формированию предпосылок для невыполнения водителями требований правил дорожного движения.

В августе Владислав Даванков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой объявить амнистию по штрафам с камер за нарушения ПДД. Речь шла о комплексах, установленных без уведомления водителя соответствующим спецзнаком, с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года.