Jaguar представил последнюю модель с ДВС

Jaguar попрощается со своими спортивными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, выпустив в скором времени ограниченную серию F-Type ZP, что знаменует собой переход автопроизводителя к полностью электрическому будущему.

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F-Type ZP будет доступен в версиях купе и кабриолет и предлагает на выбор две цветовые комбинации: Oulton Blue Gloss с двухцветным кожаным салоном Mars Red и Ebony или Crystal Gray Gloss с Navy Blue и Ebony.

Внутри F-Type ZP Edition украшен изготовленной по индивидуальному заказу табличкой с надписью «One of 150», что означает его ограниченный выпуск в количестве всего 150 экземпляров в 2024 году. Модель сохранила двигатель V8 мощностью 567 л.с., время разгона от 0 до 96 км/ч составляет 3,5 секунды.