В России анонсировали производство новой версии Aurus Senat

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что в мае 2024 года в России планируют начать производство обновленной версии автомобиля класса люкс Aurus Senat. Об этом сообщает «Прайм».

Мантуров сказал, что речь идет о рестайлинговой версии Aurus Senat, но что именно изменится в автомобиле, он не уточнил.

Aurus Senat, первый автомобиль проекта «Кортеж», представили на инаугурации президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Позже президент заявил о необходимости наладить «нормальное производство» седанов проекта и пустить их в массы. По его мнению, возможность купить эти машины должна быть не только у богатых, но и у людей со средним достатком.

Серийное производство в Aurus Senat запустили на заводе в Елабуге весной 2021 года.