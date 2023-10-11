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В Саудовской Аравии планируется создать дилерскую сеть Aurus

Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность организации в стране дилерской сети для автомобилей Aurus, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы межправительственной комиссии.

В Саудовской Аравии планируется создать дилерскую сеть Aurus
© ФГУП «НАМИ»

«Создание дилерской и сервисной сети для автомобилей представительского класса «Aurus», — приводит агентство выдержку из документа.

Помимо российских машин представительского класса, также рассматривается возможность поставки в Саудовскую Аравию автомобилей «Газель Next», приспособленных для эксплуатации в местных условиях, а также тяжелых седельных тягачей «КамАЗ-54901». Эти автомобили также планируется адаптировать к эксплуатации в условиях жаркого климата.

Также стало известно, что весной 2024 года начнется выпуск обновленной версии представительского седана Aurus Senat. Об этом сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

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