В Саудовской Аравии планируется создать дилерскую сеть Aurus

Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность организации в стране дилерской сети для автомобилей Aurus, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы межправительственной комиссии.

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«Создание дилерской и сервисной сети для автомобилей представительского класса «Aurus», — приводит агентство выдержку из документа.

Помимо российских машин представительского класса, также рассматривается возможность поставки в Саудовскую Аравию автомобилей «Газель Next», приспособленных для эксплуатации в местных условиях, а также тяжелых седельных тягачей «КамАЗ-54901». Эти автомобили также планируется адаптировать к эксплуатации в условиях жаркого климата.