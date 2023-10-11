Плата за проезд: задержаны четыре сотрудника ГИБДД Ставрополья

На Ставрополье задержаны четверо сотрудников ГИБДД по подозрению во взяточничестве. В числе подозреваемых - бывший и нынешний начальники отдела и два инспектора отдела ГИБДД по городу Лермонтову. Следствие провело более 20 обысков, в которых изъяли крупные суммы наличных денег, банковские карты и документы. Подозреваемых задержали, и следствие просит суд рассмотреть вопрос об их заключении под стражу.