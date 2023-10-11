Пикап Changan F70 обновился. Первые фото

Компания Changan показала на фото обновлённый пикап F70 для домашнего рынка. В Китае модель ранее была представлена под другим брендом - Kaicene, а теперь, видимо, будет продаваться с фирменной птичкой на "гриле".

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Kaicene F70 дебютировал в 2019 году, весной, а в июле 2020-го компания представила Changan Hunter - экспортный вариант F70. Отличия заключались в решётке радиатора, дизайне заднего откидного борта и шильдиками. Обновление F70 для китайского рынка "рисовали" с "Хантера": решётка стала менее массивной и получила другой узор. Задняя часть пикапов Kaicen F70, Changan Hunter и обновлённого Changan F70 практически не отличается - всё сводится к цвету накладки на бампер.

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F70 разрабатывался совместно с концерном PSA (ныне входит в состав Stellantis), поэтому в салоне так много отсылок к Peugeot, в частности кокпит и двухспицевый руль. У обновлённого Changan F70 все эти референсы стёрты: панель приборов, насколько можно судить по опубликованным фото, стала полностью цифровой и объединена с экраном мультимедиа. В связи с этим перекроено торпедо, дефлекторы, центральная консоль упрощена - блока управления климатом нет, вместо него располагается ниша под гаджеты, изменился дизайн тоннеля и рычага трансмиссии, у руля три спицы.

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Под капотом у Changan F70 расположен мотор JL486ZQ5 собственной разработки, он же Blue Whale 2.0T, известный россиянам по модели Changan UNI-K. Отдача - 233 л.с., он может агрегатироваться 6-ступенчатой МКПП или 8-диапазонным "автоматом" Aisin. Дореформенный F70 Kaicene F70 предлагается с дизелем объёмом 2,5 литра (150 л.с.) и бензиновым турбомотором 2,4 литра (211 л.с.), экспортный Hunter имеет 150-сильный турбодизель 1,9 литра.

У Changan F70 есть перелицованный близнец под маркой Peugeot - пикап Landtrek.

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Напомним, все итерации F70 имеют рамную конструкцию с неразрезным мостом сзади и систему жёстко подключаемого полного привода.